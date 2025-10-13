Milyonlarca lira zararı var! Son çareyi Bahçeli'de aradı: "Belediye beni perişan etti"

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında yüzden fazla hayvanı telefon olan mağdur vatandaş İsa Koca, mağduriyetinin giderilmesi için çareyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de arıyor. İşte tüm detaylar!

İLÇE MERKEZİNDE DE AYNI DURUM YAŞANDI

İlçe merkezinde İspir belediyesinin yaptığı 70 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde 6 metre derinliğindeki kazının ardından yaşanan heyelan nedeniyle bölgede 70 ev tahliye edilmişti.

Bu olayın ardından bu kez ilçe merkezinin dışında yaşanan yeni bir heyelan skandalı daha ortaya çıktı. İlçe merkezinde çiftliği bulunan İsa Koca, belediyenin talebi ve baskısı sonucu çiftliğini belediyenin gösterdiği bölgede inşa etti. Birinci derecede heyelan riskli bölge olmasına rağmen imarlı olarak tesis yapılmak üzere bin 375 metrekarelik arsanın satışını yapan İspir Belediyesi daha sonra bölgede yaptığı çalışmada su şebekesini patlatınca heyelan yaşandı. Arazinin sular altında kaldığı bölgede yaşanan heyelan nedeniyle milyonlarca lira harcayarak çiftliğini inşa eden İsa Koca büyük bir mağduriyet yaşadı. Son 3 yılda çalmadık kapı bırakmayan Koca, elindeki tüm belgeleri son çare olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ileteceğini söyledi.

"HEYELANI GİZLEYEREK BİZ DE BU MAĞDURİYETİ YAŞATTILAR"

Mağdur vatandaş İsa Koca, yaşadığı süreci şöyle anlattı; "Yıkılan çiftliğin yerini 2018 yılı ağustos ayında İspir Belediyesi'nden aldım. İspir Belediyesi'nden aldığım zamandan itibaren şehir merkezinde çiftliğim oldu. İspir Belediyesi beni kıstırmaya aldı İlla buradan çıkacaksın. Demesine rağmen ben de 2022 yılında İspir Belediyesinden projeli ruhsat alarak çiftliğimi yaptım. Fakat İspir Belediyesi yaptığı çalışmada şebeke suyunu patlatınca heyelanı tetikledi, heyelan olunca gittik devletin AFAD kurumu geldi buraya. İnceleme yaptı. Yaptığı kurum buranın aktif heyelanlı bölge olduğunu söyledi. Biz yaptığımız çalışma neticesinde öğrendiğimiz resmi bilgilere delilli bilgilere rağmen Jeoloji mühendisi buranın aktif, heyelanlı bölge olduğunu fakat iki at yapılaşmaya müsaade ettiğini, müsaade ederken de fora kazık, mini kazık, böyle enjeksiyon yaparak yapılaşmaya müsaade ettiğini söyledi. Ve resmi olarak evrakı elimde. Fakat ispir Belediyesi bunların hiçbiri uygulamadan ve heyelanı gizleyerek biz de bu mağduriyeti yaşattılar"

"HADDİ OLMAYAN İNSANLARA, HADDİ OLMAYAN GÖREVLER VERİLMEMESİ LAZIM"

"Allah aşkına. Bu ilçede yaşamak her geçen gün güçleşti. Burada heyelanı yapan İspir Belediyesi, Çarşı merkezde eylem yapan İspir Belediyesi. Artık yeter. Yeter. Ben bir vatandaş olarak, ben çobanlık yaparak kazandığım yirmi milyon para kaybediyorum. Ya yazık günahtır ya. Bu ülkede haddi olmayan insanlara, haddi olmayan görevler verilmemesi lazım. Sayın Devlet Bahçeli, İspir Belediyesi sizin sayenizde seçim kazanıyor. Siz olmazsa seçim kazanma ihtimaliniz asla olmadığını fakat sizin sayenizde bir zulüm altında yaşıyoruz. Ve sizin sayenizde artık yaşamaktan bezdik. Allah yeter ya. Bizim derdimize çare olun. Yeter. Benim ne günahım var iki yirmi milyon para kaybettin? Ben burayı yaptım. Aslanlar gibi yaptım ve burayı bayındırlıktan mühendis geldiğimde yazık değil mi? Bu kadar parayı bu temele harcadın. En güçlü temeli attım. Benim iki üç tane tosunum fazla gitsin. Benim yerim sağlam olsun. Ben inşaatçıyım. En iyisini yapmama rağmen İspir Belediyesi beni perişan etti."

PSİKOLOJİM BOZULDU İLAÇLA AYAKTAYIM

"Yazık günah değil mi bize ya? Şimdi arsam var yatmaya korkuyorum. Acaba yıkılır mı diye. Psikolojim bozuldu ya. Artık Kusuruma dur deyin ya. Çarşıda belli olan bir alanı yetmiş metre boyunda on metre eninde altı metre derinliğinde Kazan İşbir Belediyesi heyelanı körüklemiştir. Yazık günah değil mi ya? Burada kim yaptı İspir Belediyesi yaptı. Niye yaptı? Su şebekesini patlattı. Heyelana sebebiyettir. Su şebekesinin patlatmasının sebebi neydi? Ona oy veren gruba elektrik bağlatmasıydı. Kardeşim sen elektrikçi misin? TEDAŞ mısın? Sen belediye başkanlığına layık bir insanmışsın ki ben sana oy vereyim? Elektriği kime verdin? Yandaşlara mı verdin? Bana vermedin. İstemedim de istemem de. Çünkü o belediyenin kaynağında de yetim hakkı var. Gerçi İspir Belediyesi'ne yapılanlar çok değil. Çünkü yine elimde belgelerle yan tarafta bir ahır yapıldı. İspir Belediyesi'nin kamyonları, kepçeleri adeta seferber olundu. Biz ruhsatlı yaptık. Belediyenin hiçbir imkanını görmedik. Görmeye de iken yok. Fakat kaçak yapana belediyenin kamyonları, kepçeleri seferber oldu. Tabii bunun dibinde, yatanları da çok iyi biliyoruz. Ne yapalım? Al şu anda elinde her türlü belge mevcuttur. Buralar heyelanla olduğunu, heyelanları Elinde resmi belgeler olmasına rağmen bundan sonra olup biteni CİMER'e yazdım. Fakat Allah izin ederse tüm belgeleri Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli ve göndereceğim. Fakat artık bizi bu zorluğun altından kurtarın. Allah aşkına."

"BU ZULÜMDEN BİZİ KURTARIN"

Yapılanlar belli. Tüm belgeler elimde. İnşaatın nasıl yapıldığını, inşaatta kolonya da sıklaştırmanın nasıl yapıldığını, temelde nasıl hareket edildiğini, mühendisleri gelip kontrol etmesine rağmen, en ufak bir hatayı bulamadılar. Çünkü bulamazlar da inşaatta doğdu, inşaatta büyüdük. İşçinin ne olduğunu yaptım, ettim, eyledim. Artık yeter. Bu zulümden bizi kurtarın."

TOKAT GİBİ RAPOR

Heyelan sonrası yaşanan mahkeme sürecinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda şu değerlendirmede bulunuldu; "İspir Belediyesi tarafından alanda yaptırılan Çevre ve Şehircilik İI Müdürlüğünce onaylanan İmar Planına esas Jeolojik Jeoteknik etüt raporunda, alanın önlem alınabilecek seviyede Mühendislik problemleri ve Önlem Alınabilecek nitelikte stabilite veya mini kazık uygulamasının yapılması veya enjeksiyonla zeminin iyileştirilmesi gerektiği sorunları okluğu ve bu alanlarda yapılaşma öncesi sağlam zemine ulaşılarak fore kazık hususları belirtilmiştir. İspir Belediyesi bu riski alan için önerilen zemin iyileştirme hususlarını yerine getirmediği ve alanın imara açılarak yapılaşmaya gidildiği, alanda mevcut olan heyelan sonucu hasarların meydana geldiği görülmüştür."

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır