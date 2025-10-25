HABER

Yer: İstanbul! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yer: İstanbul! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa ve Küçük Halkalı caddelerinin kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Cuma Tunç'a (54), Y.A'nın (32) kullandığı otomobil çarptı. Kazada, yola savrulan Tunç, ağır yaralandı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamadı. Kazaya ilişkin çalışma yapan polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün "güveni kötüye kullanma" ve 2 ayrı "taksirle yaralama"dan suç kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan, kazanın ardından yola düşen Cuma Tunç'a sağlık ekiplerinin müdahalesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

