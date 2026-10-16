Yer: Kocaeli! Sel sularına kapılan eski muhtarın cansız bedeni İzmit Körfezi'nde bulundu! Toplam can kaybı 5'e yükseldi

Kocaelİ'nin Başiskele ilçesinde, 2 gündür etkili olan sağanak sırasında sele kapılan eski muhtar Mustafa Gedikli'yi arama çalışmalarından acı haber geldi.

ARACIYLA SEL SULARINA KAPILAN ESKİ MUHTARIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gedikli’nin sel sularıyla dereden denize sürüklendiği değerlendiriliyor. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılan Gedikli’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay, dün Başiskele ilçesi Kullar bölgesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle mahallenin eski muhtarı Mustafa Gedikli, cipiyle sel sularına kapılmıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Dün öğle saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları, gece boyunca devam etti. Ekipler, çalışmalarını Kilez Deresi’nin denize döküldüğü bölge ve yakın çevresinde yoğunlaştırdı.

Kent genelinde hasara ve toprak kaymalarına yol açan olumsuz hava koşullarının ardından, kayıp eski muhtara ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sonuç verdi.

Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin, İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında denizde cansız bedeni bulundu.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Eski muhtarın cansız bedenine ulaşılmasının ardından Marmara bölgesini vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İstanbul'da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır