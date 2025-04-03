HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Körfez... Yedikleri dönerden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 300'ü geçti; 2'sinin durumu kritik

Yer: Körfez... Yedikleri dönerden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 300'ü geçti; 2'sinin durumu kritik

03.04.2025 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki vatandaşları 'döner' korkusu sardı. Yedikleri tavuk dönerden zehirlenen çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye başvuranların sayısı 300'ü geçerken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan işletme geçici süreyle kapatıldı. Ekipler dönercinin ürünlerinden numune alındı.

Yer: Körfez... Yedikleri dönerden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 300'ü geçti; 2'sinin durumu kritik

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

300'DEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Zehirlenme belirtileri yaşayan 300'den fazla kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

DÖNERCİ MÜHÜRLENDİ, ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.
Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kameradaDereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
CHP'de olağanüstü kurultayın sloganı belli oldu! En son Baykal döneminde kullanılan yöntem geri geliyorCHP'de olağanüstü kurultayın sloganı belli oldu! En son Baykal döneminde kullanılan yöntem geri geliyor
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kocaeli Körfez döner tavuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomen doktora boykot gözaltısı

Fenomen doktora boykot gözaltısı

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu!

Güler Erdoğan, Giresun'da ölü bulundu!

Dün çekimler başladı bugün diziden çıkarıldı! O paylaşımı işinden etti

Dün çekimler başladı bugün diziden çıkarıldı! O paylaşımı işinden etti

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

DBL'nin patronu Özkan tweet attığına pişman olmuş

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu bu kez net konuştu: “Az demişler, 800’ü geçseydi...”

İngiltere'de Türk berber alarmı

İngiltere'de Türk berber alarmı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.