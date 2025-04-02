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Yer Muğla… Anneden korkunç itiraf! Bebeğini vahşice öldürüp çöpe atmış!

02.04.2025 08:27
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Muğla’da yıllar önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin katilinin annesi olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce bebeğini dünyaya getirdikten sonra nasıl vahşice öldürüp çöpe attığını anlatan anne Gülcan Deniz tutuklandı. Babasının da vahşi olaydan bilgisi olduğu öğrenilirken kan donduran olayın detayları da yıllar sonra ortaya çıktı.

Yer Muğla… Anneden korkunç itiraf! Bebeğini vahşice öldürüp çöpe atmış!

Muğla’da, 7 yıl önce çöp konteynerinde poşetin içerisinde ölü bulunan kız bebeğin, cinayet zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden anne Gülcan Deniz (42) ile olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz (43) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.

ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF

Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet etiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını itiraf etti.

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ANNE İLE BABA TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Muğla çöp konteyneri bebek anne baba
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