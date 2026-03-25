Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldıkları depoya baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, depoda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi.

VATANDAŞA 50 TON TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK YEDİRECEKLERDİ

Denetimlerin ardından sağlığa zararlı olduğu belirlenen yaklaşık 50 ton tavuk ve tavuk ürünü, zabıta ve temizlik işleri ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp alanına götürüldü.

Zabıta ekipleri tarafından tarihi geçmiş ürünleri depolayan işletme mühürlenirken, işletmeye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ: 'HALK SAĞLIĞI' VURGUSU

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, "Yaptığımız denetimlerde şüpheli bir durum üzerine harekete geçtik.

Takip sonucunda ulaştığımız depoda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk ürünü tespit ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde bu ürünler imha edilmek üzere sevk edildi. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır