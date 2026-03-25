Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 50 ton tavuk ve tavuk ürünü ele geçirildi. Denetimlerin ardından sağlığa zararlı olduğu belirlenen yaklaşık 50 ton tavuk ve tavuk ürünü, zabıta ve temizlik işleri ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp alanına götürüldü.

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldıkları depoya baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, depoda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi.

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar 1

VATANDAŞA 50 TON TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK YEDİRECEKLERDİ

VATANDAŞA 50 TON TARİHİ GEÇMİŞ TAVUK YEDİRECEKLERDİ

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar 2

Zabıta ekipleri tarafından tarihi geçmiş ürünleri depolayan işletme mühürlenirken, işletmeye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar 3

KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ: 'HALK SAĞLIĞI' VURGUSU

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, "Yaptığımız denetimlerde şüpheli bir durum üzerine harekete geçtik.

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar 4

Takip sonucunda ulaştığımız depoda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk ürünü tespit ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde bu ürünler imha edilmek üzere sevk edildi. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar 5

Yer: Şanlıurfa! Vatandaşa yedireceklerdi: Tam 50 ton... Onlarca kamyonla taşıdılar 6

25 Mart 2026
25 Mart 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

