'Yılbaşı' uyarıları gündem oldu! Diyanet'ten Cuma hutbesi: Sokak süslemeleri, piyango, alkol tüketimi...

Yeni yıl öncesi Diyanet İşleri'nden gelen cuma hutbesi gündem oldu. 26 Aralık 2025 Cuma hutbesinde yılbaşı işaret edilerek ev, sokak ve işyerlerine yapılan süslemeler, kumar, şans oyunları ve alkol tüketimine yönelik uyarılar dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

2026 öncesi son cuma gününde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cuma hutbesini yayımladı. "Kimliğimiz Geleceğimizdir" başlığını taşıyan hutbede yılbaşı süslemelerine, alkol tüketimine, piyango, şans, kumar oyunlarına dikkat çekildi.

Hutbede, her toplumun kendine özgü bir kimliği olduğu, milletlerin bu kimlikle "tarihteki yerlerini aldıkları", "aile, sanat, mimari, şehir ve medeniyetlerini" bu kimlikle oluşturdukları ifade edildi. Müslüman kimliğinin birlik ve beraberliği sağlayan temel unsurlardan biri olduğu belirtilirken bu kimliğin kaynağının Kur’an ve sünnet olduğu belirtildi.

"EĞLENCELER SINIR TANIMAYAN BİR TARZDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Toplumsal yozlaşmaya işaret edilen hutbede, tarih sahnesinden silinen milletlerin "yabancı kültürlerin etkisi altına girdikleri ve kimliklerine yabancılaştıkları" kaydedildi.

İnsanlığın bugün ahlaki bir yozlaşmayla karşı karşıya olduğu ifade edilen hutbede "Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın; zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır" dendi.

YILBAŞI UYARISI: "KUMAR, PİYANGO, ŞANS OYUNLARI OYNANMAMALI"

Hutbede yeni miladi yıl öncesine de değinilirken şu ifadeler yer aldı:
"Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler; bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bu günler; içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir."

