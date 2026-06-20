YKS yolunda feci kaza! Öğrenciler yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, F.İ. (19) idaresindeki otomobil, kavşakta A.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı. Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü F.İ. ile araçtaki diğer öğrenci A.İ. (19) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü F.İ., Nizip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır