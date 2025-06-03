YÖK'ten İstanbul Üniversitesi Rektörü Bülent Zülfikar'a soruşturma! İmamoğlu'nun diploma iptali sürecinde ismi gündem olmuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen lisans diplomasıyla ilgili sürecin yankıları devam ediyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan İmamoğlu'nun diplomasının iptali sürecinde süreci yavaşlatmak ve rapor kısmındaki ifadeleri sebebiyle eleştirilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA METNİ REKTÖR VE ÖZEL KALEMİNE MADDELER HALİNDE GÖNDERİLDİ

tv100.com.tr'de yer alan habere göre YÖK Başkanlığı, mali ve idari işleri kapsayan usulsüzlük ve hukuk dışılıklarla ilgili başlatılan soruşturma gereği ortaya çıkan sorular, yanıtlanması için Rektör Osman Bülent Zülfikar ve özel kalemi Yusuf Yüceyaltırık’a maddeler halinde gönderildi.

TARAFLARIN AÇIKLAMASI 15 GÜN İÇERİSİNDE BEKLENİYOR

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, toplam 10 maddeden oluşan soruşturma konusuyla ilgili tarafların açıklamaları ve bu açıklamaların dayanağı olacak bilgi ve belgeleri her iki isimden 15 gün içerisinde istedi.



REKTÖR HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Şu anda Kurban Bayramı tatilini birleştirerek ailesiyle birlikte 10 günlüğüne Amerika Birleşik Devletleri’nde tatilde olan Rektör Zülfikâr’ın istenen bilgi ve belgeleri ne zaman göndereceği bilinmiyor. Çünkü 27 Mayıs tarihli iletinin süresi, 12 Haziran 2025 tarihinde sona eriyor.

İşte CİMER başvuruları üzerine yapılan inceleme sonuçlarının dökümünü yapan rapora göre, Rektör Osman Bülent Zülfikâr’ın suçlandığı konular:

Yapılan yemek ihalesinde hizmet araçlarından 34 GIC 581 Rektör ve özel kalemi Yusuf Yüceyaltırık tarafından özel işlerde kullanılmaktadır. Rektörün özel misafirleri ve programlarının yemeği SKS den gitmektedir. Mönü değişikliği ve personel değişikliği idare onayı olmadan yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır. Yemek sayısından fazla kart basımı yapılarak (Rektörlük harcamaları için) firmaya ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulmaktadır.

5- Dr. Safiye Ali Yurduna alınan malzemeler ve demirbaşlardan, başta bazalar olmak üzere sapa sağlam ve birkaç yıllık olmasına rağmen depolama yerine demirbaştan düşülüp atılmıştır.

6- Sosyal Tesisler Yönetim Kurulunun, hizmet alımı yapılarak bir personel alımı yapılmasına karar vermesine rağmen kendi tanıdığı, sosyal tesisler eski işçisi ve işten atılarak tazminatları ödenmiş Bülent Saygılı’yı usulsüz olarak sosyal tesisler kadrosundan işe aldırarak kamuyu zarara uğratmıştır.

7- Onkoloji Enstitüsü Yönetim Kurulundan usulsüz olarak yönetici paylarının hastanelerdeki gibi alınması için karar aldırmıştır (daha fazla ücret alabilmek için).

8- Tasarruf tedbirlerine ve kendi ses sistemimizin olmasına rağmen SKS üzerinden Ankaralı bir firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ses sahne kiralama yapılmıştır.

9- Yine aynı Ankara firmasına bizim yıllardır kendimizin bilgi işlemle ve kendi personelimizle yaptığımız sosyal medya hesaplarının yönetimine ve bakımına 3 milyon gibi afaki bir ödeme yapılmıştır.

10- Yapılan usulsüz atama, mahkeme kararlarına uymama ve görevi kötüye kullanmadan dolayı kurumu bekleyen ciddi tazminat ödemeleri vardır ve bunlarla kamu zararı oluşacaktır.

İPTAL EDİLEN DİPLOMA KARARINA REKTÖR VEKİLİ İMZA ATMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, usülsüz geçiş yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

İptal edildiğine dair tebliğde, iptal kararına imzayı atan kişinin İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Yahya Güldiken olduğu görülmüştü.