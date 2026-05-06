Yola dökülen toprakta kayan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri Yıldızkent Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen C.T. idaresindeki motosiklet, yola dökülen toprak nedeniyle kaydı.

Motosikletin kayması sonucu düşen C.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan C.T.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



