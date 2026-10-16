HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yolun karşısına geçmek istedi, motosiklet çarptı! Acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Veli Özyıldırım (56) hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek istedi, motosiklet çarptı! Acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Veli Özyıldırım (56) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutreis-Bodrum güzergahında meydana geldi. H.B.A. idaresindeki 48 AGS 794 plakalı motosiklet, Akçaalan mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Veli Özyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özyıldırım, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, bölge trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılan Veli Özyıldırım kurtarılamadı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demirci’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDemirci’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Safranbolu’da feci olay! Kayıp sürücünün cansız bedeni bulunduSafranbolu’da feci olay! Kayıp sürücünün cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

Saat sistemi değişiyor mu? Aralarında Türkiye de var

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

Asgari ücret, emekli, memur zammı: Özgür Erdursun rakam verdi! 'İyileştirme ve ara zam' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.