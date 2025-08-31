HABER

Yozgat'ta peş peşe yangınlar! Halk tedirgin oldu

Yozgat il merkezine bağlı Fakıbeyli ve Topçu köylerinde meydana gelen yangınlarda yaklaşık 500 dönüm otluk alan ve 50 dönüm ağaçlık alan yandı. Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri Topçu Köyü’ndeki anız yangınına evlere sıçramadan hızlıca müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Yozgat il merkezine bağlı Fakıbeyli köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı örtü yangını meydana geldi. Yaklaşık 500 dönümlük bir arazide etkili olan yangın ağaçlık alanlara da sıçradı. İlk belirlemelere göre 50 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 3 ekiple müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yozgat ta peş peşe yangınlar! Halk tedirgin oldu 1

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ardından Topçu Köyü köy içi mevkiinde anız yangını meydana geldi. Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri Topçu Köyü’ndeki anız yangınına evlere sıçramadan hızlıca müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

yangın Yozgat
