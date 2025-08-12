Yunusemre’de market ve fırınlara denetim

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu kez Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki market ve fırınları denetledi. Marketlerde etiket, kasa ve reyon arasında fiyat uygunluğu, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolü yapan ekipler; fırınlarda da hijyen koşulları, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri, belirli periyotlarla denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

