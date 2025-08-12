HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yunusemre’de market ve fırınlara denetim

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekipleri ilçe genelinde market ve fırınları denetledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmeler uyarılarak cezai işlem uygulandı.

Yunusemre’de market ve fırınlara denetim

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu kez Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki market ve fırınları denetledi. Marketlerde etiket, kasa ve reyon arasında fiyat uygunluğu, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolü yapan ekipler; fırınlarda da hijyen koşulları, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri, belirli periyotlarla denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi! “Baskı telefonları” diyerek sorduCHP lideri Özgür Özel’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt verdi! “Baskı telefonları” diyerek sordu
Depoda çıkan yangın söndürüldüDepoda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
market fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

'Bidondaki ceset' itirafı: "Toprağı hak etmiyor"

İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış

İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paraları dağıtmış

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Bir döneme damga vuran TV kanalı satılıyor! 84 milyon TL bedelle ihaleye çıkacak

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Birçok AVM'de mağazası var! Oda kokusundan okul formasına kadar...

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.