Zafer Partili isimden skandal tehdit! Ülkü Ocakları'ndan o kasiyere jet destek geldi

İzmir'de bir benzin istasyonu marketinde kaydedilen skandal görüntüler gündem oldu. Zafer Partisi İlçe Başkanı olduğunu söyleyerek genç kasiyere tehditler savuran Kerem Gülkoparan tepki çekti. Tehdit görüntülerinin ardından Ülkü Ocakları genç kasiyeri ziyaret edip fotoğraf paylaştı.

İzmir’de Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan’ın, ilçe girişinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde çalışan kasiyeri tehdit ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER SELÇUK'TAN

Olay, İzmir-Aydın karayolu üzerinde Selçuk girişinde yer alan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

"MESAİ ÇIKIŞI SENİ BEKLEYECEĞİM"

İddiaya göre, Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, markette görev yapan kasiyere yönelik olarak, "Ne gülüyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan, bir araştırın. Mesai çıkışı seni bekleyeceğim. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı.

Tehdit anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiyle karşılandı.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN ZİYARET

Olayın ardından Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç kasiyeri ziyaret etti. Kasiyerle çekildikleri fotoğrafı paylaşan Kılıç şöyle bir paylaşım yaptı:

"Selçuk ilçemizde bir benzin istasyonunda görev yapan kardeşlerimize; kendi cesareti ve şerefi kadar küçük bir partinin ilçe başkanı olduğunu söyleyerek hakaret eden, tehditler savuran şahsa karşı emekçilerimizi ziyaret ettik.

"O ŞAHSI BİRLİKTE BEKLİYORUZ"

Sabaha kadar, kendisini buradan alacağını söyleyen o şahsı birlikte bekliyoruz.
Emekçi kardeşlerimizin yalnız olmadığını kendilerine ifade edip, keyifli bir sohbet ediyoruz.

Konu ile alakalı tahkikat devletimizin tüm birimleri tarafından hassasiyetle yürütülmektedir. Rezil şahsın en kısa sürede cezalandırılacağına olan inancımız tamdır."Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

