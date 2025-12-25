HABER

Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Siirt'ten şaşırtan bir haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 küçükbaş hayvanın içinde 54 kilogram metamfetamin yakalandığını duyurdu. Hayvanların karınlarındaki dikiş izi uyuşturucunun yakalanmasında etkili oldu.

Ufuk Dağ

Ekipler uyuşturucuyla mücadeleye devam ederken zehir tacirleri de yeni yöntem arayışlarını sürdürüyor. Siirt'te yapılan son operasyonda uyuşturucular küçükbaş hayvanların karın bölgelerine gizlenmiş halde bulundu.

Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan duyurduğu olayda küçükbaş hayvanların karın bölgelerindeki dikiş izi dikkat çekti. Bakan Yerlikaya duyuruyu, "Hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor" ifadeleriyle duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Siirt’te Küçükbaş Hayvanların karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.

Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı 2

"HANGİ YÖNTEMİ DENERLERSE DENESİNLER..."

Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek.

DİKİŞ İZLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan ortak çalışmalarda;

Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı 3

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir çekicinin dorsesinde bulunan, küçükbaş hayvanların bazılarının karın kısımlarının yan tarafında DİKİŞ İZLERİ olduğu tespit edildi.

54 KİLO 600 GRAM

Yapılan incelemeler sonucu 29 adet küçükbaş hayvanın karın boşluklarının içine gizlenmiş halde 54,6 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı 4

Operasyonda R.M. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

