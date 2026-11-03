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Zehirlenmeler arttı uzmanlardan uyarı geldi! Karaciğer ve böbrekleri bitiriyor

Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy son günlerde yaşanan mantar zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak, "Zehirli mantarların tüketilmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabilmektedir" dedi.

Zehirlenmeler arttı uzmanlardan uyarı geldi! Karaciğer ve böbrekleri bitiriyor

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, sonbahar aylarında yağışların artmasıyla birlikte doğada yetişen mantarların tüketimi yaygınlaşmakta, buna bağlı olarak mantar zehirlenmesi vakalarının sıkça görüldüğünü söyledi.

Doğada kendiliğinden yetişen mantarların zehirli olup olmadığını yalnızca dış görünüşüne, rengine, kokusuna veya yetiştiği yere bakarak belirlemek mümkün olmadığı anlatan Gürsoy, sözlerine şöyle devam etti;

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

"Zehirli mantarların tüketilmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme neden olabilmektedir. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğada kendiliğinden yetişen mantarlar tüketilmemelidir. Güvenilir satış noktalarından temin edilen, ambalajlı ve denetimli kültür mantarları tercih edilmelidir.

BU BELİRTİLER VARSA ZAMAN KAYBETMEYİN

Mantarların pişirilmesi, kaynatılması, kurutulması veya sirkeli suda bekletilmesi zehirli mantarları güvenli hale getirmez. Mantarların böcekler veya diğer hayvanlar tarafından tüketilmesi, insanlar için güvenli oldukları anlamına gelmez. Mantar tüketimi sonrasında bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkarsa vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Bazı ciddi mantar zehirlenmelerinde belirtilerin 6-24 saat sonra, hatta daha geç ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

"KİŞİ KENDİ KENDİNE KUSTURULMAMALI"

Zehirlenme şüphesinde kişi kendi kendine kusturulmamalı, sağlık personelinin önerisi dışında ilaç veya evde hazırlanan karışımlar verilmemelidir. Mantar zehirlenmelerinde erken tıbbi müdahale hayat kurtarır. Belirtilerin geç ortaya çıkması, zehirlenmenin hafif olduğu anlamına gelmez. Sağlığınızı riske atmayın, doğada kendiliğinden yetişen mantarları tüketmeyin."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mantar
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