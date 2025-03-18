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1 gün oruç bozmanın cezası nedir? 1 gün oruç bozmanın cezası ve oruç bozmanın günahı

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 20:54
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Ramazan ayında sıklıkla görülen durumlardan biri çoğunlukla oruç tutmakta zorlanan kişilerin orucu bozmalarıdır. Orucu bilerek bozanlar ise bu davranışın cezası ve günahı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalara göre, kasıtlı olarak oruç bozma ile ilgili bilinmesi gerekenler paylaşılmıştır. Peki, 1 gün oruç bozmanın cezası nedir?

1 gün oruç bozmanın cezası nedir? 1 gün oruç bozmanın cezası ve oruç bozmanın günahı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutarak bu mübarek ayın temel ibadetini yerine getirirler. Ancak mübarek ramazan ayının farz ibadeti olan oruç bazı durumlarda isteyerek ve istemeyerek bozulabilmektedir. Bilmeden oruç bozmanın günah olmadığı bilinse de bunun gibi sorunlar yaşayan kişiler "oruç bozmanın günahı nedir?" sorusunun yanıtını aramaktadır.

1 gün oruç bozmanın cezası nedir?

Ramazan ayında farz olarak emredilen oruç ibadetini yerine getirmek için oruç tutan kişiler bazı durumlara bağlı olarak orucunu bozabilmektedir. Gün içerisinde oruç tutmaya niyet eden, ancak iftar saati olmadan orucunu bozan kişiler oruç bozmanın cezası ve günahı hakkında araştırma yapmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 'oruç bozmanın cezası nedir?' sorusuna cevap verilmiştir. Orada orucu kasten bozmanın cezası şu şekilde açıklanmaktadır:

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

Hanefi mezhebine göre, hiçbir engel ve mazeret olmadan oruç ibadetinin ortasında bilerek yemenin ve su içmenin cezası 61 gün oruç tutmaktır. Oruç tutan kişiler arasında cinsel bir yakınlık kurulduğunda ise yine 61 gün oruç tutmak gerekir. İmamı Şafii'ye göre ise bilerek orucunu bozan kişi 1 gün kaza orucu tutmalıdır. Ancak cinsel yakın kurulduğunda 61 gün oruç tutmak gerekir.

Kişilerin sağlık sorunu veya başka nedenlerle 60 günlük oruç tutamaması halinde 60 fakiri doyurması şeklinde bir kefareti bulunmaktadır. Bu kefaret her bir kişiye yeterli miktarda gıda sağlamayı içerir.

Oruç bozmanın günahı nedir?

Bilindiği üzere oruç tutmak, İslamda farz olarak kabul edilen ibadetlerden biridir. Oruç esnasında acıkmak ve susamak nedeniyle bu ibadetin aksatılmaması gerekir. Aksine orucun zorlukları karşısında Allah’tan yardım isteyerek sabredilmesi gerekir.

Kişi eğer güne oruçlu olarak başlar daha sonra iftara kadar dayanamayacağına karar verirse bir hastalıktan veya ölümden endişe ederse orucunu bozması caiz olarak kabul edilir. Orucu bilerek ve herhangi bir mazeret olmadığı taktirde bozmak ise Ramazan’ın hürmetine saygısızlık ve büyük günah olarak kabul edilir.

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir mazereti olmadan, bile bile Ramazan’da bir gün oruç bozan kimse, bir sene boyu oruç tutsa dahi kafi gelmez.” (İbn-i Mâce, Sıyam: 14)

Hadis-i şerife göre bilerek Ramazan orucunu bozmanın oldukça büyük bir sorumsuzluk olduğu ve telafi edilmesi güç bir hata olduğu belirtilmektedir. Buna göre hiçbir mazereti olmadan bilerek oruç bozan kişi 60 gün kefaret orucu tutsa bile bozduğu orucun sevabını bir daha elde edemez.

Hz. Muhammed’in de (s.a.v.) buyurduğu üzere, kefaret orucu değil, bir yıl boyunca oruç tutulsa bile aynı sevaba erişilmez. Zira zamanında gerçekleştirilen bir ibadetin sevabına ve faziletine, kazası yapılmakla ulaşmak mümkün değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan günaha girme
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