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Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Yemen’de İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlara katıldığı bildirildi. Pakistan’ın operasyonda doğrudan kara harekatına girmek yerine hava desteği sağlayarak İHA ve füze tehditlerini etkisiz hale getirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı
Devrim Karadağ

Pakistan’ın, Suudi Arabistan öncülüğünde Husilere karşı yürütülen askeri operasyonlarda aktif rol üstlendiği iddia edildi. Üst düzey bir Pakistanlı askeri yetkilinin The New York Times gazetesine yaptığı açıklama, İslamabad yönetiminin hava gücüyle operasyona katılımına ilişkin ilk resmi kaynaklı bilgilerden biri olarak değerlendirildi.

PAKİSTAN’IN HEDEFİ İHA VE FÜZE TEHDİDİNİ AZALTMAK

Konuya ilişkin bilgi veren ikinci bir Pakistanlı yetkili, ülkesinin askeri katkısının Yemen’de kara harekatına katılmaktan çok hava desteği sağlamak üzerine kurulduğunu belirtti. Pakistan birliklerinin, Husilerin insansız hava araçları ve füze kapasitesini zayıflatmaya odaklandığı ifade edildi.

Ancak operasyonlarda kaç savaş uçağının görev aldığı, hangi hedeflerin vurulduğu ve hava saldırılarının ne zaman başladığına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Pakistan ordusu da konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı 1

SUUDİ ARABİSTAN’DA 8 BİN PAKİSTAN ASKERİ BULUNDUĞU İDDİASI

Eski ABD Kara Kuvvetleri ataşesi ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) eski analistlerinden Albay David O. Smith, Suudi Arabistan’da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin konuşlandırıldığını ileri sürdü.

Bu birlikler arasında Pakistan Hava Kuvvetleri personelinin yanı sıra Kara Kuvvetleri’ne bağlı hava savunma unsurlarının da bulunduğu belirtildi. Smith, söz konusu birliklerin temel görevlerinden birinin Suudi Arabistan’ın petrol altyapısını korumak olduğunu kaydetti.

İRAN İLE İLİŞKİLER KARA HAREKATINI ZORLAŞTIRIYOR

Pakistan’ın askeri operasyondaki rolünün sınırlı tutulmasının arkasında, komşusu İran ile ilişkilerini koruma isteğinin bulunduğu değerlendiriliyor.

Albay Smith, İslamabad yönetiminin Tahran ile diplomatik dengeleri gözetmesi nedeniyle Pakistan askerlerinin Yemen’de Husilere karşı doğrudan kara çatışmasına girmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade etti. Bu çerçevede Pakistan’ın, sahada kara birlikleriyle çatışmaya girmek yerine hava desteği ve savunma faaliyetleriyle operasyonlara katkı sağlamasının beklendiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Suudi Arabistan Yemen
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