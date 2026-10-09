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İstanbul'da uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 62’si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32’sinin sınır dışı edildiği, bir kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerini organize etmek amacıyla Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurduğu belirlendi.

İstanbul da uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı 1

95 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Suç faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla düğmeye basan siber polisi, tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul da uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı 2

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 62’si, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden 32’sinin sınır dışı edildiği, bir kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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