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Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini bildirdi.

Fon soruşturmasında İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı 1

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz
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