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Maltepe'de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de kısmi çökme yaşanan 7 katlı binaya ilişkin, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Enkazdaki çalışmalar sürüyor" dedi. Gül, çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında kısmen çöken bina dışında 3 binanın boşaltıldığını, 44 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde enkaz altından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Maltepe'de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı

Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu enkazda kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralı kurtarıldığı binadaki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 1

CAN KAYBI SAYISI 3'E YÜKSELDİ: 2 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Maltepe'de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan 3 kişi için devam eden arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, enkaz altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 1'i ağır 6 yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

VALİ GÜL'DEN ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ SON DURUM AÇIKLAMASI

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, saat 06.00'dan itibaren AFAD koordinasyonunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Binanın yan yatmaya başladığını ve yapılan ölçümlerde yıkılma riskinin arttığının belirlendiğini aktaran Gül, "Özellikle ölçüm sonucunda binanın yıkılma riski artınca, yükün enkazın üzerinden kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Şu an sizin izlediğiniz, gördüğünüz çalışma bu çalışma. Arama kurtarma ekiplerimiz hemşehrilerimize ulaşırken binanın kendi üzerlerine yıkılmaması için o fazla yükü iş makinesi yardımıyla kaldırıyorlar ve şimdi açılan galeriler marifetiyle 3 hemşehrimize ulaşmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 2

"1'İ AĞIR 6 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Gül, çalışmalar sırasında enkazın aşağıya doğru baskı yapmasını önlemek amacıyla maden ocaklarındakine benzer destek bariyerlerinin yerleştirildiğini anlattı.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 3

"3 HEMŞEHRİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Vali Gül, "Hastanede 6 tane hemşehrimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin şu an itibarıyla hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşehrimize ulaşmak için çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 4

Enkazda kalan 3 kişiyle ilgili herhangi bir temas veya iletişim olup olmadığının sorulması üzerine Gül, "Şu ana kadar olmadı. Biraz önce hassas dinleme de yapıldı. Bütün etraftaki jeneratörler başta olmak üzere sessizlik sağlanarak, aşağıda olduğunu varsaydığımız hemşehrilerimize sesimizi duyurmaya gayret ettik ama henüz bir netice alamadık." diye konuştu.

Gül, enkazda olduğu değerlendirilen 3 kişinin yaşlarının 20, 40 ve 60 olduğunu belirtti.
Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 5

BODRUM KATTAN YÜKSELEN DUMANLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Binanın bodrum katından yükselen dumana ilişkin soruyu Gül, "Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyorum. Dolayısıyla o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef kendi içerisinde yanan bir yangınımız var." diye yanıtladı.

Gül, kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Binamız yıkılmadan önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım, kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 6

KISMEN ÇÖKEN BİNA HARİÇ 3 BİNA BOŞALTILDI

Gül, çevrede alınan güvenlik önlemleri kapsamında kısmen çöken bina dışında 3 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Gül, "Bunların içerisinde kaymakamlığımızın koordine ettiği otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşımız konaklatıldı. Diğer hemşehrilerimiz de yakınlarına ve diğer imkanları olanlar farklı imkanları değerlendirerek barınıyorlar." dedi.

Enkazın yarın tamamen kaldırılmasını öngördüklerini dile getiren Gül, 12 daire başta olmak üzere çevredeki diğer binalarla ilgili yol haritasının da yarın netleşeceğini söyledi.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 7

MALTEPE'DE ENKAZ ALTINDA KALANLARDAN BİRİNİN İBB ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Maltepe'de sabah saatlerinde 3 katı çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan vatandaşlardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı olduğu öğrenildi.

Enkazda kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük altında kalan bina sakinlerinden Mesut Delice'nin İBB çalışanı olduğu öğrenildi.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 8

AHMET MUHAMMET İNAN’IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda binanın 3 katında çökme yaşanmıştı. Enkazda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Muhammet İnan’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 9

Maltepe de çöken binanın enkazından 1 kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı: Vali Gül son durumu açıkladı 10

Kaynak: Ajanslar
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe bina Davut Gül
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