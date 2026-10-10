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Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrolü" olduğunu savunan Trump, Rus enerjisine yönelik bu duyurunun da etkisiyle ABD'de ve dünyada dizel fiyatlarının hızla düşerek rekor düşük seviyelere ineceğini öne sürdü.

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Truth Social hesabından Putin ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirten Trump, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı 1

TRUMP DUYURDU! RUSYA VE ABD ANLAŞTI: "FİYATLAR HIZLA DÜŞECEK"

Trump, Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrolü" olduğunu savunan Trump, Rus enerjisine yönelik bu duyurunun da etkisiyle ABD'de ve dünyada dizel fiyatlarının hızla düşerek rekor düşük seviyelere ineceğini öne sürdü.

Trump, daha düşük fiyatların özellikle Amerikalı çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve nakliyeciler için öncelik taşıdığını vurguladı.

Bunun önemli bir duyuru olduğunun altını çizen Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Trump, Rusya nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı 2

ABD HAZİNE BAKANLIĞI GEÇİCİ LİSANS YAYIMLAYACAK

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Rus motorininin küresel piyasaya arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisansın derhal yayımlanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus motorininin küresel piyasaya arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisansı derhal yayımlıyor." ifadesine yer verildi.

Trump, Rusya nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı 3

"RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ ENERJİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Putin ve Trump'ın başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Dmitriyev, "Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik işbirliği devam edecek ve küresel piyasalara ve dünyaya fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Donald Trump Akaryakıt
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