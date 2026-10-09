HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! "Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. "Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri haddi değildir.İlkokul düzeyinde bile bilgisi yok" diyen Çelik, "Biz ne siyasi linç kampanyasına müsade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi irade ile örtbas edilmesine müsade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! "Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir"
Recep Demircan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert bir dille tepki gösterdi.

Çelik şunları ifade etti:

"Kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış. Özgür Özel'in bu ifadelerin de cevabını alması gerek.

Ömer Çelik ten Özgür Özel e sert sözler! "Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir" 1

"İLKOKUL DÜZEYİNDE BİL BİLGİSİ YOK"

Özel cevabını almalı. Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri haddi değildir.İlkokul düzeyinde bile bilgisi yok. Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir.

Ömer Çelik ten Özgür Özel e sert sözler! "Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir" 2

"BU İŞ ARTIK HADDİNİ AŞMIŞTIR"

Biz ne siyasi linç kampanyasına müsade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi irade ile örtbas edilmesine müsade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Yeni Parti'de örgütlenmiş hırsızlık şebekesiyle de mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce Belediyesi'nden eski sanayi kentsel dönüşüm projesi açıklamasıDüzce Belediyesi'nden eski sanayi kentsel dönüşüm projesi açıklaması
Ummanlı pilot uçağı İsrail'deki havalimanına düşürmek istemiş!Ummanlı pilot uçağı İsrail'deki havalimanına düşürmek istemiş!

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.