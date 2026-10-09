Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler! "Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert bir dille tepki gösterdi.

Çelik şunları ifade etti:

"Kültür sanat dolu güzel bir akşamdan sonra Özgür Özel gibi tatsız bir konuda konuşmak istemezdim. Ama Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bazı ifadeler kullanmış. Özgür Özel'in bu ifadelerin de cevabını alması gerek.

"İLKOKUL DÜZEYİNDE BİL BİLGİSİ YOK"

Özel cevabını almalı. Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri haddi değildir.İlkokul düzeyinde bile bilgisi yok. Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihimizde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Atatürk döneminden sonra, çok partili hayata geçtikten sonra, çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir.

"BU İŞ ARTIK HADDİNİ AŞMIŞTIR"

Biz ne siyasi linç kampanyasına müsade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi irade ile örtbas edilmesine müsade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Yeni Parti'de örgütlenmiş hırsızlık şebekesiyle de mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir."