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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Cemil Tugay çıkışı: "Özel raporları arşivimizde! Şimdi kime hizmet edecek?"

Partisi CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız aday olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'la ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, "Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? AK Parti’ye hizmet edecek. Olmaz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Cemil Tugay çıkışı: "Özel raporları arşivimizde! Şimdi kime hizmet edecek?"
Mustafa Fidan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP'den istifa edip bir süre bağımsız kaldıktan sonra önceki gün AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ndan çarpıcı Cemil Tugay çıkışı: "Özel raporları arşivimizde! Şimdi kime hizmet edecek?" 1

KILIÇDAROĞLU'NDAN CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

KRT TV canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay’ın belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlere ilişkin özel raporların partinin arşivinde durduğunu belirtti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ndan çarpıcı Cemil Tugay çıkışı: "Özel raporları arşivimizde! Şimdi kime hizmet edecek?" 2

"ÖZEL RAPORLAR PARTİNİN ARŞİVİNDE DURUYOR"

Konuyla ilgili olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Cemil Tugay ile ilgili, Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin, özel raporlar partinin arşivinde duruyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ndan çarpıcı Cemil Tugay çıkışı: "Özel raporları arşivimizde! Şimdi kime hizmet edecek?" 3

Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat’a veriyorsunuz? Ben partinin Genel Başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken, siz Karşıyaka Belediye Başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ndan çarpıcı Cemil Tugay çıkışı: "Özel raporları arşivimizde! Şimdi kime hizmet edecek?" 4

"KİME HİZMET EDECEK?"

Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? Ak Parti’ye hizmet edecek. Olmaz."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti Cemil Tugay
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