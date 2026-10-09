HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları hedef alan maksatlı içerikler tespit edildiğini belirterek, iki ülke arasında ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerin her alanda kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve ‘tek millet, iki devlet’ anlayışını hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi nden Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklama 1

DMM'DEN AZERBAYCAN-TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Söz konusu paylaşımlar, iki dost ve kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi, bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı amaçlayan açık bir algı operasyonudur. Türkiye ve Azerbaycan; ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir.

"KAMUOYUNU YANILTMA ÇABALARI HEDEFİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen iş birlikleri üzerinden manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kamuoyunun bu tür psikolojik harp amaçlı içeriklere itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararıABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım kararı
Panama'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildiPanama'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye İletişim Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.