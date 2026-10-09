Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine dair açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve ‘tek millet, iki devlet’ anlayışını hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir.

DMM'DEN AZERBAYCAN-TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Söz konusu paylaşımlar, iki dost ve kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi, bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı amaçlayan açık bir algı operasyonudur. Türkiye ve Azerbaycan; ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir.

"KAMUOYUNU YANILTMA ÇABALARI HEDEFİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen iş birlikleri üzerinden manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. Kamuoyunun bu tür psikolojik harp amaçlı içeriklere itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır