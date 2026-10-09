Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Nurdağı ilçesi kırsal Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) idaresindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) kontrolündeki 27 ME 9658 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Yaralılardan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, hastanede yapılan müdahaleldud rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır