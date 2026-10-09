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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Tedavisi devam eden diğer 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, Nurdağı ilçesi kırsal Sayburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Kaya (34) idaresindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile M.S. (38) kontrolündeki 27 ME 9658 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

Gaziantep te tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı 1

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiyi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep te tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı 2

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Yaralılardan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, hastanede yapılan müdahaleldud rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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