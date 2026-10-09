Düzce Belediyesi'nden eski sanayi kentsel dönüşüm projesi açıklaması

Düzce Belediyesi, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin mahkeme kararıyla iptal edildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

"MAHKEME KARARI PROJEYE YÖNELİK DEĞİLDİR"

Açıklamada, "Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin mahkeme kararıyla iptal edildiği yönünde yapılan yanlış ve kasıtlı açıklamalar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Mahkemeye konu olan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24 Aralık 2024 tarihli yazısı, bölgede devam eden dönüşüm sürecinde esnafımızın ve müşterilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca alınacak tedbirler ve taşınma süreci hakkında bilgilendirme ve hatırlatma amacıyla düzenlenmiştir. Düzce İdare Mahkemesi'nin 30 Eylül 2026 tarihli kararı; belediyemizce yaklaşık iki yıl önce gönderilen bu bilgilendirme ve hatırlatma yazımız ile ilgilidir.

Karar metni okunduğunda anlaşılacaktır ki; mahkeme kararı Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yönelik değildir. Söz konusu karar; süreci, projeyi ve kentsel dönüşümü zerre kadar etkileyecek bir sonuç değildir. Eski Sanayi Sitesi'ndeki kentsel dönüşüm süreci Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda ve TOKİ'de devam etmektedir. Proje süreci, alandaki tüm hak sahiplerimizin en yüksek menfaati sağlaması hassasiyetiyle belediyemiz tarafından çok sıkı takip edilmektedir. Projede sona gelinmiş ve en yakın zamanda hak sahiplerine sunum–teklif aşamasına geçilecektir. Nihai proje tüm hak sahiplerimize ve ilimize hayırlı olacaktır. Düzce Belediyesi olarak şehrimizin güzelleşmesi ve gelişmesi adına yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde aynı kararlılıkla devam edecek ve tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır