ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! Halka açık olacak, Trump'tan açıklama: "Bunu hak etti, tam bir manyak"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı.

Nidal Hasan

"KAMUYOYUNA AÇIK OLACAK"

Savunma Bakanı, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"O BUNU HAK EDİYOR, TAM BİR MANYAK"

ABD Başkanı Trump, "Birkaç yıl önce 13 askeri öldüren bir adama idam cezası veriyoruz. İdam cezası, kurşuna dizilme yoluyla uygulanacak ve o bunu hak ediyor. Çok sayıda insanı öldürdü ve yaraladı, tam bir manyak." şeklinde konuştu.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA BİR İLK!

Ülke medyası, ABD ordusunda kurşuna dizilerek yapılan son infazın 1945'te gerçekleştiğini, idam edilen kişinin, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik olduğu bilgisine yer verdi.