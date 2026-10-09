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Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesi üzerine gözaltına alınan mimar ve şantiye şefi tutuklandı

Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. tutuklandı. Kısmen çöken binada 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesi üzerine gözaltına alınan mimar ve şantiye şefi tutuklandı

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katının 8 Ekim sabah saatlerinde çökmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Maltepe de 7 katlı binanın çökmesi üzerine gözaltına alınan mimar ve şantiye şefi tutuklandı 1

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

1987 yılında yapıldığı belirtilen 39 yıllık binanın mal sahibi D.B.'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi. Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı.

Maltepe de 7 katlı binanın çökmesi üzerine gözaltına alınan mimar ve şantiye şefi tutuklandı 2

MİMAR VE ŞANTİYE ŞEFİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen mimar H.B. ile şantiye şefi M.O. tutuklandı.

Maltepe de 7 katlı binanın çökmesi üzerine gözaltına alınan mimar ve şantiye şefi tutuklandı 3

BETON ÖRNEKLERİNDE DENİZ KABUĞU GÖRÜLDÜ

Maltepe’nin Cevizli Mahallesi’nde dün sabah saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılmasının ardından ekipler bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Maltepe de 7 katlı binanın çökmesi üzerine gözaltına alınan mimar ve şantiye şefi tutuklandı 4

Çalışmalar kapsamında ekipler, çöken binanın molozlarından beton örnekleri almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton parçalarının arasında deniz kabuğu bulunduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüler, binanın yapımında kullanılan malzemelerin niteliğine ilişkin dikkat çekti.
Binadan alınan örneklerin incelenmesiyle birlikte çöküşün nedenine ve yapının dayanımına ilişkin teknik değerlendirmelerin netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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