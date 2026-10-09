Hem şık hem dayanıklı: Casio saatin fiyatı düştü

Saat seçimi yaparken dayanıklılığı ve işlevselliği ön planda tutanlar için Casio G-Shock Mudmaster serisi, sınıfının en iddialı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Zorlu dış mekan koşullarına uyum sağlayan yapısı ve günlük kullanımda konfor sunan detaylarıyla dikkat çeken bu modelde toplam 2.084 TL'lik indirim başladı. Detaylar yazımızda!

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Casio GG-1000-1ADR G-SHOCK Erkek Kol Saati

Casio G-Shock Mudmaster GG-1000-1ADR; çamurlu, tozlu ve zorlu outdoor şartlarında bile sorunsuz çalışan bir model. 200 metre su geçirmezliği ve darbe emici yapısıyla günlük kullanımda ya da arazide kafanızı rahat ettiriyor. Üzerindeki dahili dijital pusula ve termometre, özellikle doğa aktivitelerinde yön bulmayı pratikleştiriyor. Süper aydınlatmalı LED ışığı sayesinde karanlıkta veya gece kamplarında ekranı net bir şekilde okumak oldukça kolay.

Kullanıcılar ne diyor?

"Doğum günüme tam vaktinde ulaştı. Tıpkı fotoğraflardaki gibi ve fiyatı da gayet iyi. Başka söylenecek bir şey yok."

"Orijinal ürün, tarif edildiği gibi çalışıyor, harika bir ürün; ihtiyaç duyduğumda tekrar satın alırım, umarım bu 20 yıl sonra olur çünkü önceki ürünümü o kadar süre kullanmıştım."

Bu içerik 9 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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