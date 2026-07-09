Kahve tutkunlarına özel büyük fırsat! Philips kahve makinesi indirimde

İster yoğun aromalı bir americano ister ipeksi süt köpüklü bir latte macchiato isterseniz de ferahlatıcı bir soğuk kahve... Philips 5500 Serisi, siz veya sevdikleriniz ne arzuluyorsa tek dokunuşla bardağınıza getiriyor. Sessiz çalışması ve zahmetsiz temizliğiyle öne çıkan cihazı sepette ek 1.000 TL indirim avantajıyla kaçırmayın!

20 sıcak ve soğuk kahve çeşidiyle: Philips EP5547/90 Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi

Philips EP5547/90, 20 farklı sıcak ve soğuk kahve çeşidini tek dokunuşla sunarak evinizde profesyonel bir barista deneyimi yaratıyor. %100 seramik öğütücüsü çekirdek tazeliğini korurken, SilentBrew teknolojisi %40 daha sessiz çalışarak sabah kahvelerinizi huzurla hazırlamanızı sağlar. Yenilikçi LatteGo süt sistemi ise sadece iki parçadan oluşan borusuz yapısıyla 10 saniyede kolayca temizlenir. Renkli dokunmatik ekranının yanında kişiselleştirilebilir profil ayarlarıyla da her bardağı damak tadınıza göre hazırlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel iyi ki almışım, harika kahveler yapıyorum."

"Ürün çabuk geldi. İndirimde almıştım. İyi ki de almışım, kullanımı çok kolay, alın aldırın."

"Gerçekten harika kahveler yapıyor, sessiz ve çok pratik. İlgili satıcıya özenli paketlemesi ve hızlı kargoladığı için çok teşekkür ederim."

Bu içerik 9 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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