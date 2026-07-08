Gün boyu odaklanma ve kesintisiz müzik keyfi: AirPods Pro'da indirim başladı

Gün içinde sürekli çalma listeleriniz, toplantılarınız ve çağrılarınız arasında mekik dokurken iyi bir kulaklık en büyü yardımcınız oluyor. AirPods Pro da kulağınıza taktığınız an dış dünyadaki tüm gürültü kirliliğini silip atarak her yerde size özel bir alan yaratıyor. Cihazlarınız arasındaki kusursuz geçişi ve üstün ses kalitesiyle bir kez deneyimledikten sonra vazgeçemeyeceğiniz cihazdaki 4.200 TL indirim için hadi, içeriğe geçelim!

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Apple AirPods Pro 3 ANC Kablosuz Kulaklık

AirPods Pro, gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme teknolojisiyle dış dünyanın gürültüsünü anında keserek günün her anında tam odaklanma sunar. Şeffaf Mod sayesinde çevrenizle bağınızı koparmadan müziğinizi dinleyebilir, Adaptif Ses ile bulunduğunuz ortama göre ses dengesini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş Mekansal Ses ve dinamik kafa izleme özellikleri, film izlerken veya müzik dinlerken sizi adeta bir sinema salonunun ortasında hissettirir. USB-C şarj kutusu ve uzun pil ömrüyle gün boyu kesintisiz performans sağlayan kulaklık, Apple ekosisteminizin vazgeçilmez parçası haline gelecek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Huzuru buldum. Aktif gürültü engelleme özelliği muhteşem bir şeymiş. Kendisini dinlemek için birebir. Kulaklığı takıp balkondan uzakları izliyorum. Sessizliğin tadını çıkarıyorum. 2.5 yıldır airpods 3 kullanıyordum, buna geçtim. Resmen çağ atladım. Müzik mi? Müzik kalitesi de çok daha iyi. Pişman olmazsınız."

"Bir önceki nesline göre daha hafif ve ergonomik,düşme hissi sıfır.ses kalitesi her zamanki gibi çok iyi.Ancak gürültü engelleme modunda arka plandan çok rahatsız etmesede tuhaf sesler geliyor.Yazılımla giderilir diye düşünüyorum.Tavsiye ederim."

"İyi ki almışım dediğim bir ürün. Peşin fiyatına taksit varken kaçırmadan almıştım. Çok memnuniyetle kullanıyorum. Sipariş elime ulaştıktan sonra bir tane de arkadaşıma almıştım. Orijinal ürünler ve çok hızlı geldi. Teşekkürler."

Bu içerik 8 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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