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Pizzaseverler buraya: 3 dakikada taş fırın lezzeti burada
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Pizzaseverler buraya: 3 dakikada taş fırın lezzeti burada

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Balkonunuzda, bahçenizde ya da terasınızda, dışarıda yediklerinizi unutturacak gerçek bir İtalyan pizzası artık hayal değil. Ninja Pizza Fırını, odun ateşi zahmetine girmeden bu hayali gerçeğe dönüştürüyor. Üstelik hamuru hiç çevirmenize gerek kalmadan, sadece 3 dakikada çıtır kenarlar ve mükemmel erimiş peynirler elde ediyorsunuz. Profesyonel lezzeti ev konforuna taşıyan fırındaki indirimimi kaçırmamak için acele edin!

Misafirlerinize sadece dakikalar içinde restoran kalitesinde sıcak pizzalar ikram edebileceğiniz Ninja Artisan, alevsiz ve dumansız akıllı ısı teknolojisi sayesinde arka arkaya tam 3 pizzayı 10 dakikadan kısa sürede kusursuzca pişiriyor. Sadece pizza değil; mayalama, fırınlama ve az yağlı kızartma işlevleriyle büyük konfor sunan cihazda indirim varken hemen inceleyin!

Ninja Artisan Elektrikli Outdoor Pizza Fırını

Pizzaseverler buraya: 3 dakikada taş fırın lezzeti burada 1

Ninja Pizza Fırını, 370°C’ye ulaşan alevsiz teknolojisiyle pizzalarınızı çevirme zahmeti olmadan sadece 3 dakikada mükemmel ve eşit şekilde pişirir. 4'ü 1 arada yapısıyla pizza, fırınlama, hava ile kızartma (air fry) ve profesyonel hamur mayalama işlevlerini tek cihazda buluşturarak açık hava davetlerinizi zahmetsiz bir şölene dönüştürür. Üstelik, 30 cm genişliğindeki pizza taşı, özel küreği ve izleme penceresiyle kullanım kolaylığı sunarken, hava koşullarına dayanıklı gövdesiyle bahçe ve teraslarda uzun ömürlü ve güvenli konfor sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok başarılı. 3 dakika içinde pizza yapabilen bir sıcaklığa ulaşıyor. Doğru hamur ile çıtır, altı çok güzel pişmiş pizza yapabiliyor. Isı yalıtımı yeterli, balkonda çok rahat kullanılıyor ."
  • "Bu güne kadar kullandıklarımız fırın falan değilmiş. Her şeyi ile kalite hissi veriyor 300'lü derecelere çıkılmayacak ise içeride kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum zira yalıtımı çok iyi akıllı da bir cihaz, yönlendirmeleri güzel."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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