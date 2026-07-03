Evinizin yeni baristası Ninja kahve makinesi şimdi indirimde

Mutfak tezgahınızda kalabalık yapan, hem kapsüle hem filtreye ayrı ayrı para harcatan cihazları unutun. İki teknolojiyi tek bir gövdede birleştiren Ninja Prestige Dualbrew, hem bütçenizden hem de alanınızdan tasarruf etmenizi sağlıyor. Şimdi 4.000 TL’lik indirimle, profesyonel kalitede kahve keyfini çok daha ulaşılabilir kılıyor. İşte detaylar!

Ninja Prestige Dualbrew Filtre ve Kapsül Kahve Makinesi

Ninja Prestige Dualbrew, mutfağınıza hem filtre kahve hem de kapsül espresso sistemini bir arada getiren benzersiz bir 2'si 1 arada kahve istasyonudur. 19 bar yüksek basınç teknolojisiyle Nespresso® Original uyumlu kapsüllerden zengin kremalı espressolar çıkarırken, geniş XL su dağıtım sistemi sayesinde filtre kahve çekirdeklerinin aromasını en dengeli şekilde fincanınıza yansıtır. Entegre ve katlanabilir sıcak-soğuk süt köpürtücüsüyle latte ve cappuccinoları saniyeler içinde hazırlayabilir; zamanlama fonksiyonu ve 4 saatlik sıcak tutma desteğiyle kahve keyfinizi gün boyu kesintisiz ve taze yaşayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Makineyi bir aydan biraz fazla süredir kullanıyorum ve çok memnunum. Benim için iki dünyayı birleştiriyor: Harika tadı olan ve sıcacık olan sevdiğim filtre kahve ve hızlı bir kahve ihtiyacı için kapsül kahve. Örneğin, kapuçino için süt köpürtme özelliği bile mükemmel çalışıyor ve iki makine bir arada olduğu için mutfak tezgahında biraz yer tasarrufu sağlıyor. Gönülden tavsiye ederim."

"Çok iyi makine, daha pahalı makineleri denedim ama bu onlardan da iyi."

"Bu Ninja kahve makinesi çok güzel bir tasarıma sahip, ancak en önemlisi mükemmel kahve yapması, çok iyi sıcaklıkta kahve hazırlaması; ayrıca dahili süt köpürtücüsü sayesinde kapsüllerle latte ve cappuccino yapabilmeniz de çok kullanışlı. Bu güzel makineyi şiddetle tavsiye ederim!"

Bu içerik 3 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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