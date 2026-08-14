Zahmetsiz ev temizliği: Philips Dikey Süpürge fırsatını keşfedin

Evi hızlıca bir süpüreyim dediğinizde ağır cihazları taşımak veya kablo açmak insanı baştan üşendiriyor. Philips süpürge ise anlık dökülen kırıntılardan dip köşe temizliğe kadar her an elinizin altında olmasıyla işinizi epey kolaylaştırıyor. Temizliği daha az vakit alan bir rutin haline getirmek isterseniz indirimli fiyatı iyi bir fırsat olabilir.

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Philips PowerCyclone 11 Kablosuz Dikey Süpürge ve Philips Orijinal Yedek Filtre

Philips dikey süpürge, PowerCyclone 11 teknolojisinin sunduğu yüksek emiş gücüyle hem sert zeminlerde hem de halılarda derinlemesine temizlik sağlar. TriActive Akıllı LED başlığı sayesinde zemin tipini otomatik olarak algılayıp emiş gücünü kendiliğinden ayarlarken en gizli tozları bile görünür kılar. 64 dakikaya varan kesintisiz çalışma süresiyle evinizin her köşesini priz arama derdi olmadan temizleyebileceğiniz cihazın olayca el tipi süpürgeye dönüşebilen pratik yapısı ve 3 aşamalı filtreleme sistemiyle günlük temizliği zahmetsiz ve konforlu bir deneyime dönüştürebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Markayı beğendiğim için dikey süpürgeyi de Philips'ten tercih ettim. Cihaz gerçekten tek elle tutmak için yeterince hafif. Işık başlığı en küçük tozları bile gösteriyor. İnce halı, kilim, parkede denedim. Halılara ve kilime asla yapışmıyor ve çok kolay süpürülebiliyor. Parke üzerindeki ince tozları bile çekmesi alerjik bünye için çok avantajlı. Pahalı ve çok detaylı ürün almak istemeyenlere mutlaka tavsiye ederim."

"Paketleme süperdi, kargo ertesi gün geldi, ürünü kullandım çok beğendim aşırı memnun kaldım, herkese tavsiye ederim."

Bu içerik 14 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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