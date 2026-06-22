Güçlü performans ve temiz sonuçlar: Philips 16'sı 1 Arada Bakım Seti indirimde

Bakım rutininizi hızlandırırken temiz ve düzgün bir görünüm elde etmek, üstelik bunu cildinizi yormadan yapmak istiyorsanız doğru tıraş makinesi seçimi büyük önem taşıyor. Sakal detaylandırmadan hassas bölgelerde kullanıma kadar farklı ihtiyaçlarınza uyum sağlayan Philips tıraş makinesindeki Prime Day indirimi başladı, tükenmeden göz atmanızda fayda var!

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Yüz, saç ve vücut için: Philips All-in-One Trimmer 7000 Series 16'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

Yüz şekillendirmeden saç kesimine, vücut bakımından hassas düzeltmelere kadar aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçları tek cihazda toplayan Philips bakım seti, kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklarıyla her zaman keskin ve net bir sonuç veriyor. Metal bıçakları temiz bir tıraş sunarken vücut tıraş aksesuarı hassas bölgeleri koruyan özel sistemiyle güvenli kullanım gerçekleştiriyor. Hem ıslak hem de kuru olarak kullanabilmesi sayesinde temizliği son derece pratik, güçlü lityum iyon pili ise 120 dakikaya kadar kullanım ve 5 dakikalık hızlı şarj avantajı sağlayan makine, USB-A şarj yapısı sayesinde her yerde kolayca şarj edilebilen, çok yönlü ve dayanıklı bir bakım çözümü.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çeşit çeşit başlıklar ile her amaca uygun. Özellikle düzeltme başlıkları çok kullanışlı."

"Bu tıraş makinesinden çok etkilendim. Hafif ve kullanımı kolay, sakalımdaki keskin kenarları bile tıraş edebiliyor ve oldukça kalın sakal kıllarımı zahmetsizce kesebiliyor. Tek şikayetim, bunu yıllar önce satın almamış olmam."

Bu içerik 22 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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