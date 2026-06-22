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Güçlü performans ve temiz sonuçlar: Philips 16'sı 1 Arada Bakım Seti indirimde
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Güçlü performans ve temiz sonuçlar: Philips 16'sı 1 Arada Bakım Seti indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Daha pratik bir tıraş, daha net sonuçlar ve cilt dostu bir deneyim arayanların tercihi yeni nesil tıraş makinesi oluyor: Islak ve kuru kullanıma uygun tasarımlar, yüz hatlarına uyum sağlayan sistemler ve uzun ömürlü bıçak yapıları sayesinde günlük bakımı çok daha zahmetsiz hale geliyor. Siz de bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Philips tıraş makinesindeki Pime Day indirimini kaçırmayın!

Bakım rutininizi hızlandırırken temiz ve düzgün bir görünüm elde etmek, üstelik bunu cildinizi yormadan yapmak istiyorsanız doğru tıraş makinesi seçimi büyük önem taşıyor. Sakal detaylandırmadan hassas bölgelerde kullanıma kadar farklı ihtiyaçlarınza uyum sağlayan Philips tıraş makinesindeki Prime Day indirimi başladı, tükenmeden göz atmanızda fayda var!

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Yüz, saç ve vücut için: Philips All-in-One Trimmer 7000 Series 16'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

Güçlü performans ve temiz sonuçlar: Philips 16 sı 1 Arada Bakım Seti indirimde 1

Yüz şekillendirmeden saç kesimine, vücut bakımından hassas düzeltmelere kadar aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçları tek cihazda toplayan Philips bakım seti, kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklarıyla her zaman keskin ve net bir sonuç veriyor. Metal bıçakları temiz bir tıraş sunarken vücut tıraş aksesuarı hassas bölgeleri koruyan özel sistemiyle güvenli kullanım gerçekleştiriyor. Hem ıslak hem de kuru olarak kullanabilmesi sayesinde temizliği son derece pratik, güçlü lityum iyon pili ise 120 dakikaya kadar kullanım ve 5 dakikalık hızlı şarj avantajı sağlayan makine, USB-A şarj yapısı sayesinde her yerde kolayca şarj edilebilen, çok yönlü ve dayanıklı bir bakım çözümü.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çeşit çeşit başlıklar ile her amaca uygun. Özellikle düzeltme başlıkları çok kullanışlı."
  • "Bu tıraş makinesinden çok etkilendim. Hafif ve kullanımı kolay, sakalımdaki keskin kenarları bile tıraş edebiliyor ve oldukça kalın sakal kıllarımı zahmetsizce kesebiliyor. Tek şikayetim, bunu yıllar önce satın almamış olmam."
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Bu içerik 22 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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philips philips tıraş makinesi
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