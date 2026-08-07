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Konya’da asker eğlencesinde bıçakla kavga: 1 ölü

Konya’nın Çumra ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Konya’da asker eğlencesinde bıçakla kavga: 1 ölü

Olay, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinde taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, Zeki Bozdemir (25) kasığından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeki Bozdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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