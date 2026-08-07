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Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Erdal Beşikçioğlu'nun yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı yazı gündem yarattı. Altaylı, hem Beşikçioğlu'nu hem de belediye yönetimini sert ifadelerle eleştirdi.

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Erdal Beşikçioğlu hakkında açıklanan test sonucuna tepki gösteren Fatih Altaylı, "Ulan siz kamu görevlisisiniz" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda, 'Ulan siz kamu görevlisisiniz' sözleriyle Beşikçioğlu'na yüklendi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Önce Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi için alınan örneklerde “esrar” çıktı. Şaşırdık mı! Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Hani sanatçı, artist taifesinde biraz 'ot' çıkması belki kimseyi şaşırtmaz ama siyasete girmişsin, belediye başkanı seçilmişsin, bir ilçeyi temsil ediyorsun. Bırakırsın değil mi! Hadi o zaman bırakmadın.

Partin yargı kuşatması altında. Her an gözaltına alınman mümkün. Hiç değilse biraz ara verirsin. Yani bir nebze izanın var ise. Vermemiş. Hadi o ot içmiş."

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!" 1

'YUH Kİ NE YUH'

"Ya yardımcısı. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında ve onun uyuşturucu testinde de 'kokain pozitif' çıkmış. Yuh artık ki ne yuh. Hatta höst. AK Parti çalışanı arabasında “pudra şekeri” çekiyor diye demediğimizi bırakmadık hep birlikte."

'ULAN, SİZ KAMU GÖREVLİSİSİNİZ...'

"En azından kamu görevi yapmıyordu, partide çalışıyordu. Ulan, siz kamu görevlisisiniz. Üstelik de kuşatılmış bir partinin mensubu olarak o görevi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu kadarı olur mu! Acaba tüm üst düzey kamu görevlilerine uyuşturucu testi mi yapılsa? Belediye başkanlarından başlayarak."

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Temmuz 2026 sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonla Etimesgut Belediyesi’nde arama yapılmış ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

3 Ağustos 2026 tarihinde Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği; Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişinin tutuklanmasına, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılık tarafından yürütülen dosyada şüphelilere yöneltilen başlıca suçlamalar şunlar: İhaleye fesat karıştırma, irtikap (Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak menfaat temin etme) suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Erdal Beşikçioğlu'nun tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Erdal Beşikçioğlu uyuşturucu
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Fatih Altaylı ilk kez hemfikiriz..
Maalesef, bu iktidarın algı operasyonları o kadar çok, yaptığı doğru işe bile inanmıyorum. Buda kumpas olabilir.
@seref_1970_zahlo siz kendinizi avutmaya devam edin buda kumpas rüşvet almamıştır yolsuzluk yapmamıştır hırsızlık yapmamıştır çalışanının namusuna bakmamıştır millet vekilleri halka tekme atmamıştır kendinizi kandırmaya devam edin
He he biz de yedik. Kulağın sağır, gözün kör de aklında mı yok?
Bunun tipine baaak yaptığı işe bak hal ve hareketleride normal değildi
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