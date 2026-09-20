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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptı: BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABDye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının New York'a iniş yaptığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a iniş yaptı: BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TUR" uçağıyla ABD'nin New York kentine hareket etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın uçağı New York a iniş yaptı: BM Genel Kurulu nda konuşma yapacak 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmak ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere hareket ettiği ABD'ye ulaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı New York'a indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın uçağı New York a iniş yaptı: BM Genel Kurulu nda konuşma yapacak 2

KURULDA 16. KEZ HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı BM 81. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 22 Eylül'de dördüncü sırada söz alması bekleniyor.

BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek Erdoğan'ın, 23 Eylül'de de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.

BERABERİNDE GENİŞ BİR HEYETLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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New York abd recep tayip erdoğan
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