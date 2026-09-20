HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı

Almanya’da sandık heyecanı başladı. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern’de yapılan seçimler Başbakan Friedrich Merz’in siyasi geleceğini belirleyebilir. Anketlere göre Berlin’de Türk kökenli Elif Eralp’in partisi yarışı önde götürüyor. Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise bir eyalette parlamento dışında kalma tehlikesi yaşıyor.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı

Almanya bugün yalnızca iki eyaletin yönetimini değil, Başbakan Friedrich Merz’in geleceğini de oyluyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern’de oy verme işlemi başladı. Berlin’de ise yarışın öne çıkan isimlerinden biri Türkiye kökenli Elif Eralp oldu. Sol Parti’nin eyalet başkanlığına aday gösterdiği Eralp’in partisi anketlerde yüzde 22 ile ilk sırada. Sol Parti seçimi kazanırsa Eralp, Berlin’in ilk göçmen kökenli eyalet başkanı olabilir.

İKİ EYALET SANDIK BAŞINDA

Almanya’da siyasi açıdan önem taşıyan iki eyalette bugün sandık başına gidiliyor. Ülkede 6 Eylül’de aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) zaferiyle sonuçlanan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından bu kez Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler ülke tarihinin en kritik seçimleri için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 08:00’de seçim merkezlerinin açılmasıyla resmen başlayan oy verme işlemi 18:00’e kadar sürecek.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı 1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA

Seçimlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için Berlin’de de geniş güvenlik önlemleri alındı. Berlin Polisi, kent genelindeki seçim merkezlerinde yaklaşık bin 100 polisin görev yaptığını duyurdu.

FARKLI PARTİLERDEN 28 TÜRK ADAY

Berlin’de yaklaşık 2 buçuk milyon seçmen 2 bin 542 sandıkta eyalet parlamentosu ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oy kullanılacak. İlk kez 16 yaşını dolduranların da oy kullanabileceği seçim sürecinin tamamında yaklaşık 40 bin seçim görevlisi görev yapacak.
Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin adayları, 5 yıllığına görev yapacak. Berlin’deki eyalet seçimlerinde farklı partilerden 28 Türk kökenli aday da seçilebilmek için yarışıyor.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı 2

GÖZLER TÜRK KÖKENLİ ERALP’İN ÜZERİNDE

Bu adaylar arasında en dikkat çeken isim, Sol Parti’nin Berlin eyalet başbakanlığı için aday gösterdiği Elif Eralp oldu. Yapılan anketlerde ilk sırada yer alan Sol Parti’nin seçimi kazanması halinde Eralp, Berlin’in ilk göçmen eyalet başbakanı olacak.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı 3

MECKLENBURG-VORPOMMERN’DE 28 YILLIK SPD YÖNETİMİNİN GELECEĞİ BELİRLENİYOR

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 1 buçuk milyon seçmen, 19 partinin yarıştığı seçimlerde 71 parlamento üyesini belirlemek için sandığa gidiyor.
2021 yılındaki eyalet seçimlerinde yüzde 39,6 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) 28 yıldır eyaleti yönetiyor.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı 2

İKİ EYALETTEKİ SEÇİM SONUÇLARI MERZ’İN GELECEĞİNİ ETKİLEYEBİLİR

Başkent Berlin’deki son anketlere göre Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile muhalefetteki Sol Parti (Die Linke) birincilik için yarışıyor. Sol Parti yaklaşık yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, CDU yüzde 20 ile ikinci sırada bulunuyor. Anketlere göre aşırı sağcı AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15, SPD yüzde 12 oy alması bekleniyor.
Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerinde ise yarışın SPD ile AfD arasında geçmesi bekleniyor. Yapılan son anketlere göre SPD yüzde 37 ile AfD’nin bir puan önünde bulunuyordu.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı 5

MERZ İÇİN KRİTİK VİRAJ

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri Almanya’da ülke siyasetinin geleceği için kritik öneme sahip. 6 Eylül’de Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde partisi CDU’nun hezimete uğraması sonrası Başbakan Merz’e yönelik eleştiriler arttı ve istifa etmesi yönünde sesler yükseldi. Berlin eyaletinde iktidarı kaybetmesi ve anket sonuçlarına göre yüzde 6 seviyesinde oy oranına sahip olduğu Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 5 barajının altında kalması halinde Merz üzerindeki baskıyı daha da artıracak. Özelikle Mecklenburg-Vorpommern’de eğer CDU barajı aşamaz ise bu parti tarihinde bir ilk olacak. Bu durum Merz’in koltuğuna kaybetmesinin en önemli nedeni olabilir.

Almanlar sandık başında, Merz koltuğundan olabilir! Anketler alarm veriyor, Berlin’de Türk aday Elif Aralp öne çıktı 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldıBakan Gürlek duyurdu! İki cinayet dosyası aydınlatıldı
Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldıBursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
seçim Berlin Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

İzmir'de spor salonunda kamera iddiası

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

Altunç Kumova'nın ifadesi ortaya çıktı: "Anormal bir rakam"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.