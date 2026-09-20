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Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı

Bursa’da kontrolden çıkan iş makinesinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü, arkadaşlarının müdahalesiyle diğer kapının camından çıkarıldı.

Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı

Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.’nin (46) kullandığı iş makinesi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, iş makinesinin diğer kapısının camı kırılarak arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hafif yaralandığı öğrenilen H.S., Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polis ekipleri, kazayla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Devrilen iş makinesinin ise ahtapot çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı 1

Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı 2

Bursa’da devrilen iş makinesinde sıkışan sürücü camdan çıkarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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