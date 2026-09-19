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Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Osmaniye'de 24 yaşındaki Kaygusuz Filiz isimli cani, 2 çocuk annesi Didar Filiz'i döverek öldürdü... Didar Filiz'in ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkarken, cani adamın eşine piknik tüpüyle vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş

Kan donduran olay, 17 Eylül gecesi Kadirli ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi Kaygusuz Filiz arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yer: Osmaniye... 2 çocuk annesi eşini piknik tüpüyle katletti: Talihsiz kadın ikizlere hamileymiş 1

PİKNİK TÜPÜYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kavgada 6 aylık hamile Didar Filiz feci şekilde dövüldü. Yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Başına piknik tüplü vurulması sonucu ağır yaralanan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİZ BEBEKLERE HAMİLEYMİŞ

İkiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıkan Filiz’in cenazesi otopsinin ardından Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak Kaygusuz Filiz ile 3 akrabası gözaltına alındı. Kaygusuz Filiz, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Filiz'in 3 akrabası ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA

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Osmaniye
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