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Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı: "Yeni bir dönem başlıyor"

ABD'de ülkesinin ilk F-35 uçağını teslim alan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, F-35 savaş uçaklarının alımıyla Alman Hava Kuvvetleri için yeni bir dönem başladığını söyledi. Almanya'nın sipariş ettiği 35 uçağın tamamının 2029'a kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı: "Yeni bir dönem başlıyor"

Pistorius, ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde Almanya tarafından satın alınan ilk F-35 savaş uçağının teslim töreninde konuştu.

F-35’in beşinci nesil savaş uçakları arasında görünmezlik özelliğine sahip uçaklardan biri olduğunu belirten Pistorius, "Dünyanın en yetenekli savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35’in Alman Hava Kuvvetlerinin hizmetine gireceğini söyledi.

Pistorius, "Hava Kuvvetleri için bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni F-35A savaş uçağı, dünyanın en modern savaş uçağıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD de teslim aldı: "Yeni bir dönem başlıyor" 1

Almanya’nın F-35 programına yaklaşık 10 milyar avro ayırdığını kaydeden Pistorius, 19 ülkeyle yürütülen işbirliğinin eğitim, tatbikat ve operasyonlar bakımından önemli imkanlar sunduğunu ve müttefikleri daha güçlü hale getirdiğini ifade etti.
Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD de teslim aldı: "Yeni bir dönem başlıyor" 2

NÜKLEER CAYDIRICILIKTA KULLANILACAK

F-35'lerin, Alman Hava Kuvvetlerinin yaşlanan Tornado filosunun yerini alması ve NATO'nun nükleer caydırıcılık konseptinde Almanya'nın rolünü sürdürmesi öngörülüyor.

Almanya, NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemesi kapsamında ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılması ve gerektiğinde Alman uçakları tarafından taşınması görevini üstleniyor.
Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD de teslim aldı: "Yeni bir dönem başlıyor" 3

Alman pilot ve teknisyenlerin F-35 eğitimleri ABD'de bu yılın ilk günlerinde başlamıştı.

Almanya'nın sipariş ettiği 35 uçağın tamamının 2029'a kadar teslim edilmesi planlanıyor.

F-35 üreticisi Lockheed Martin'in dünya genelindeki yıllık üretim kapasitesinin 156 uçak olduğu biliniyor.
Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD de teslim aldı: "Yeni bir dönem başlıyor" 4

BUCHEL HAVA ÜSSÜ YENİLENDİ

F-35'lerin Almanya'daki ana üssü Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel Hava Üssü olacak.

Üssün F-35'lere uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 2 milyar avroluk kapsamlı modernizasyon gerçekleştirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ABD Amerika Birleşik Devletleri f 35
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