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Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi! Atama kararları yayımlandı

İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla ilgili detay ise dikkat çekti. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alınan isimler arasında yer aldı. İki isim de yakın zamanda kamuoyunda gündem olmuştu.

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi! Atama kararları yayımlandı
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetesi'nde yayımlanan atama kararları ile 39 ilin emniyet müdürünün yeri değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Gözler ise bir yandan da televizyon dünyasının tanınan ismi Müge Anlı'nın eşine çevrildi.

Sarıyer ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi, yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla netleşti. 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararname sonrası Yüzbaşıoğlu'nun merkez teşkilatında görevlendirildiği öğrenildi.

Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu nun yeni görevi! Atama kararları yayımlandı 1

YÜZBAŞIOĞLU'NUN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başladı. Mayıs ayında ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 Eylül'de gerçekleştirilen ilçe ve şube müdürlüklerine yönelik kapsamlı değişiklikler kapsamında görevinden ayrıldı.Televizyon programcısı Müge Anlı ile evliliği nedeniyle kamuoyunda daha fazla tanınan bir isim haline gelen Yüzbaşıoğlu'nun bundan sonraki görev yeri merak konusu oldu.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARARNAMESİNDE YER ALMADI

Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte Yüzbaşıoğlu'nun durumu belli oldu. 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararname listesinde isminin yer almaması üzerine Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildiği öğrenildi.

Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu nun yeni görevi! Atama kararları yayımlandı 2

Yüzbaşıoğlu'nun ilerleyen dönemde il emniyet müdürlüğü görevine atanabileceği beklentileri bulunurken, kararname kapsamında herhangi bir il müdürlüğüne getirilmedi.

OKUL SALDIRISI SONRASI KAHRAMANMARAŞ EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararnameyle merkeze alınan isimlerden biri de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu. Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan saldırının ardından gündeme gelen Hasan Yiğit, yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Hasan Yiğit'in yerine ise Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı atandı.

Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu nun yeni görevi! Atama kararları yayımlandı 3

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de kararnameyle merkeze alınan isimler arasında yer aldı. Delen, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından görev değişikliği yapılan isimlerden biri oldu. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu
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