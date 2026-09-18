TÜİK'te görev değişimi: Başkan Yardımcısı görevine Cihat Erce İşbaşar atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre TÜİK’te görev değişikliği yapıldı. Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
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