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Önce “satıldı” dedi, sonra eşini suçladı! Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı

Sivas’ta 6 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları sürerken anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Annenin önce “para karşılığı satıldı” dediği, ardından ifadesini değiştirerek eşini suçladığı soruşturmada kayıp bebeğe ait henüz bir ize ulaşılamadı.

Önce “satıldı” dedi, sonra eşini suçladı! Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı
Şevket Taner Şahin

Sivas’ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, bebeği bulmak için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin geçici olarak kaldığı çadırda, 11 aylık kızları Büşra’nın kaybolduğu ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Daha sonra ifadesini değiştiren Balıkçı, bebeği babası Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyerek, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Önce “satıldı” dedi, sonra eşini suçladı! Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı 1

ANNENİN GÖSTERDİĞİ ARAZİDE İZ BULUNAMADI

İddianın ardından savcı eşliğinde Elif Balıkçı'ya İncedere Yaylası civarında yer gösterme işlemi yaptırıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sinyal kesiciler kullanırken, annenin işaret ettiği taşlık bölgede aramalar yapıldı. Jandarma asayiş, komando timleri ve AFAD ekiplerinin zorlu arazi şartlarında, yapay zeka destekli dronlar ve iz takip köpekleriyle gerçekleştirdiği aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Önce “satıldı” dedi, sonra eşini suçladı! Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı 2

Kayıp Büşra bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki hummalı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ailenin 3 ve 9 yaşları arasındaki diğer 4 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Önce “satıldı” dedi, sonra eşini suçladı! Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı 3

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ile K.D., M.D. M.R.S., R.D., Ö.D., M.B., İ.B. ve A.Ç.'nin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında, basın mensuplarının görüntü almaları engellenecek şekilde, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgu işlemlerine başlandı.

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6 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 YENİ GÖZALTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı ile birlikte Mehmet Resul Balıkçı, Rahime Budak, Özcan Budak ve Miktat Balıkçı tutuklandı. K.D., M.B. İ.B., ve A.Ç. ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da yaşadığı öğrenilen 1 kişi daha gözaltına alındı. Tutukluların Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas bebek anne baba
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