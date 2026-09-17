Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 2 servis midibüsü, 2 otomobil, 3 hafif ticari peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLDUĞU ANLAMADI BİLE

Kazaya karışan servis midibüsünün şoförü Tahir Öztürk, "Fırtınadan dolayı bir anda yol kapandı. Görüş mesafesini göremediğimiz için benim önümdeki araç durdu.



Ben de durunca arkadaki araçlar birbirlerine vurdu. Sonra bir baktım önemdeki araçlar gitmiş" diyerek yaşananları anlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır