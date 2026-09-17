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Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi

Aksaray’da, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte olay yerinden fotoğraflar...

Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 2 servis midibüsü, 2 otomobil, 3 hafif ticari peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi 1

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi 2

NE OLDUĞU ANLAMADI BİLE

Kazaya karışan servis midibüsünün şoförü Tahir Öztürk, "Fırtınadan dolayı bir anda yol kapandı. Görüş mesafesini göremediğimiz için benim önümdeki araç durdu.
Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi 3

Ben de durunca arkadaki araçlar birbirlerine vurdu. Sonra bir baktım önemdeki araçlar gitmiş" diyerek yaşananları anlattı.

Kum fırtınası kazaya neden oldu! Göz gözü görmedi 7 araç birbirine girdi 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kum fırtınası kaza
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