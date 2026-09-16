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Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna resti: "Savaş ilanı olur"

Rusya ile Avrupa ülkeleri gerilim sürerken, Moskova'dan sert bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması durumunda bu doğrudan savaş ilanı olacak” dedi.

Rusya'dan Avrupa'ya Ukrayna resti: "Savaş ilanı olur"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değindi.

"BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ YOK"

Müzakereler konusunda teklifleri bekleyeceklerini söyleyen Lavrov, “Ancak büyük beklentilerimiz yok. Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.

Rusya dan Avrupa ya Ukrayna resti: "Savaş ilanı olur" 1

Lavrov, müzakerelerin taraflar için uygun olan herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini belirterek, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi. ABD ile temas halinde olduklarını kaydeden Lavrov, “Amerikalı meslektaşlarımız ikili diyaloğu yeniden başlatmayı teklif ediyor. Biz ayrıca temasları sürdürüyoruz. Ancak kapsamlı bir diyalog için ilişkilerin iyileştirilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya dan Avrupa ya Ukrayna resti: "Savaş ilanı olur" 2

"DOĞRUDAN SAVAŞ İLAN ETMESİ ANLAMINA GELECEK"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik konuşlandırmayı planladığını hatırlatarak, “Bu, Avrupa'nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek. Avrupalılarla devletin güvenliğiyle ilgili konularda herhangi bir anlaşma yapmayacağız. Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz, ancak kucağa atlamayacağız” diye konuştu.

Rusya dan Avrupa ya Ukrayna resti: "Savaş ilanı olur" 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Avrupa savaş
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