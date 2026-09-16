Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış! Villa iddiasına son noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı’nın geçen hafta kendisiyle yaptığı röportajın ardından gündeme gelen Abdullah Öcalan için İmralı’da “villa” yapıldığı iddiasına açıklık getirdi.

"VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK"

Alçı, 11 Eylül’de Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından, Öcalan için İmralı Adası’nda önünde bahçesi bulunan ve normal yaşam koşullarına uygun bir ev inşa edildiğini, Öcalan’ın ise “statü” talebi nedeniyle bu eve geçmediğini aktarmıştı.

Bahçeli bu kez gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamada, Alçı’nın sözlerinden “villa” yorumu çıkarıldığını belirterek iddiayı reddetti. Bahçeli, İmralı’da 250 metrekarelik bir konut yapıldığını söyledi.

Bahçeli, “Hanımefendinin (Nagehan Alçı) aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, ‘villa’ diye bir şey yok” İfadelerini kullandı.

"BU İMKANLAR SAĞLANMALI"

Bahçeli, söz konusu yapının neden yapıldığına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“250 metrekare bir konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili, Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın, bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.”

İmralı sürecine ilişkin mesajlarını da yineleyen Bahçeli, daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin geçerli olduğunu söyledi.

"ÜÇ HİLALİN İKİSİNİ TAMAMLADI"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki seçimde adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, “Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var” dedi.

Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanmasına atıf yaparak açıklamasını “üç hilal” üzerinden sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak.”