HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış! Villa iddiasına son noktayı koydu

Geçen haftanın önemli başlıklarından biri olan 'Öcalan'a villa yapılıyor' tartışmalarıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni bir açıklama geldi. Villa iddiasına yalanlayan Bahçeli 250 metrekarelik bir konut yapıldığını belirtti. Bahçeli ayrıca, "Zaten etrafı denizle çevrili, Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın...Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır." dedi.

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış! Villa iddiasına son noktayı koydu
Ufuk Dağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Nagehan Alçı’nın geçen hafta kendisiyle yaptığı röportajın ardından gündeme gelen Abdullah Öcalan için İmralı’da “villa” yapıldığı iddiasına açıklık getirdi.

Bahçeli den Öcalan tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış! Villa iddiasına son noktayı koydu 1

"VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK"

Alçı, 11 Eylül’de Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından, Öcalan için İmralı Adası’nda önünde bahçesi bulunan ve normal yaşam koşullarına uygun bir ev inşa edildiğini, Öcalan’ın ise “statü” talebi nedeniyle bu eve geçmediğini aktarmıştı.

Bahçeli bu kez gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamada, Alçı’nın sözlerinden “villa” yorumu çıkarıldığını belirterek iddiayı reddetti. Bahçeli, İmralı’da 250 metrekarelik bir konut yapıldığını söyledi.

Bahçeli, “Hanımefendinin (Nagehan Alçı) aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, ‘villa’ diye bir şey yok” İfadelerini kullandı.

"BU İMKANLAR SAĞLANMALI"

Bahçeli, söz konusu yapının neden yapıldığına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“250 metrekare bir konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili, Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın, bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.”

İmralı sürecine ilişkin mesajlarını da yineleyen Bahçeli, daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin geçerli olduğunu söyledi.

"ÜÇ HİLALİN İKİSİNİ TAMAMLADI"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki seçimde adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, “Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var” dedi.

Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanmasına atıf yaparak açıklamasını “üç hilal” üzerinden sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Gözaltılar varYasa dışı sorgulamalara MİT operasyonu! Gözaltılar var
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarihŞamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.