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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak, "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı" 1

Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı" 2

PENTAGON RAPOR YAYIMLAMIŞTI

NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı" 3

30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı" 4

Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği bilgisi de paylaşılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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